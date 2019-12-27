27.12.2019

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Elephant Robotics представила робота-кота MarsCat

В течение многих лет самым известным роботом, имитирующим домашнее животное, был робот-щенок Aibo японской компании Sony, стоимость которого составляла 2900 долларов. Китайский стартап Elephant Robotics представил альтернативу популярной модели — робокота MarsCat. Помимо широких возможностей по программированию механического питомца, его особенностью стала и гораздо более доступная, чем у японского конкурента, цена.

Разработчики запрограммировали его поведение таким образом, чтобы он максимально повторял кошачьи манеры и повадки. Робокот  умеет потягиваться, подавать лапку, играться с мячом и другими предметами.

MarsCat будет выпускаться в белом, сером, имбирном и черном цветах. На его «теле» размещены шесть сенсоров, которые реагируют на прикосновения. «Зрение» обеспечивает камера разрешением 5 Мп, а в качестве вычислительного центра используется одноплатный компьютер Raspberry Pi 3.

MarsCat

Встроенной батареи MarsCat хватит на 2-3 часа активного взаимодействия с хозяином и примерно на 5-6 часов работы в более спокойном режиме. По словам разработчиков, робокот способен обучаться и подстраивать свое поведение под привычки владельца. Например, если человек будет много говорить с «питомцем», то робот станет чаще мяукать в ответ. MarsCat распознает 20 ключевых фраз, включая «иди сюда», «ложись спать» и «давай поиграем».

В дальнейшем компания планирует запустить специальную онлайн-площадку, на которой пользователи смогут делиться кастомными прошивками с новыми функциями для гаджета. Сейчас проект MarsCat проходит стадию сбора инвестиций на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Стоимость новинки по условиям предварительного заказа составляет 649 долларов. В продажу MarsCat поступит в марте следующего года по цене 1299 долларов.

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