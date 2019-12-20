20.12.2019

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E Ink представила цветную электронную бумагу Print-Color

E Ink Print-Color

Компания E Ink анонсировала свою новейшую разработку — цветную электронную бумагу Print-Color, пишет издание CTimes.

Пиксели электронной бумаги Print-Color могут отображать черный, белый, красный, зеленый и синий цвета, а также их комбинации. За счет этого формируется цветное изображение. Видно, что получаемые оттенки, тем не менее, достаточно темные.

Как и в случае с монохромными панелями, энергия затрачивается только в момент перерисовки картинки, а поэтому изображение может оставаться на дисплее даже без подачи питания.

В E Ink рассчитывают, что электронная бумага Print-Color найдет применение в сферах образования, бизнеса, ретейла и прочих. Кроме того, она станет основой ридеров премиум-класса.

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