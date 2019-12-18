18.12.2019

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Британская королева ищет старшего специалиста по социальным сетям

старшего

Королевская семья Великобритании ищет старшего специалиста по взаимодействию с общественностью в социальных сетях. Соответствующее объявление размещено в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и на сайте The Royal Hosehold.

Как указано в вакансии контракт заключается на постоянной основе. От будущего сотрудника требуется опыт аналогичной работы в успешных компаниях, обширные знания современных digital-платформ и технологий, а также «инновационное и креативное мышление». Все эти качества необходимы для управления небольшой командой digital-специалистов, «поддержки присутствия королевы Елизаветы II в поле зрения общественности и на мировой арене» и привлечения внимания публики ко всем событиям, связанным с жизнью британской королевской семьи.

Зарплата специалиста составит от 45 тыс. до 50 тыс. фунтов стерлингов в год и бесплатные обеды.

У королевы Елизаветы II, которой уже исполнилось 93 года, есть аккаунты в нескольких социальных сетях, включая Twitter и Facebook. В марте этого года королева также опубликовала свой первый пост в Instagram. Сейчас на ее аккаунт подписаны 7 млн. человек.

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