Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки собственных спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними новой беспроводной технологии, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Проект находится на ранней стадии, он рассчитан на пять лет и вполне может быть отменен. По словам агентства, компания наняла около десятка инженеров с опытом работы в аэрокосмической отрасли и в разработке спутников и антенн. Кроме того, в последние месяцы Apple открыла вакансии новых специалистов по программному обеспечению и коммуникационному оборудованию.

Источники Bloomberg утверждают, что глава Apple Тим Кук заинтересован в проекте и называет его приоритетным для компании. Работа над спутниками один из «специальных проектов» — так в компании называют экспериментальные технологии и разработку новых основных продуктов.

Агентство предполагает, что Apple ищет способы обеспечить передачу данных, в том числе интернет-соединение, прямо на смартфоны. Оно считает, что так компания хочет снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, а также соединить разные устройства вне привычных сетей. Помимо этого, Apple может заниматься своими спутниками для более точного определения геопозиции устройств, что позволит улучшить сервис карт и добавить новые функции.

Также известно, что команду возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик — бывшие инженеры аэрокосмической отрасли, которые перешли в Apple в 2017 году. Первые полтора года они занимались лишь концепцией, но несколько месяцев назад начали конкретную работу над проектом. Кроме того, Apple пригласила бывшего руководителя Aerospace Corp. Эшли Мур Уильямс и бывшего топ-менеджера Netflix Дэниела Эллиса.

Компания Apple редко занимается новыми категориями продуктов без четких перспектив финансовой успешности, отметил Bloomberg. Представитель Apple отказался от комментариев.