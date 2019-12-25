Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег

Одной из наиболее перспективных технологий в сфере отказа от «физических» денег считается блокчейн, который делает транзакции более безопасными и позволяет напрямую и без посредников совершать финансовые операции. Об успешном кейсе применения блокчейна в Центробанке Азербайджана, который создал «Систему цифровой идентификации», позволяющую контролировать транзакции и предотвращать финансовые мошенничества, CNews рассказал Расим Бахши, руководитель бизнеса инфраструктурных решений компании Lenovo в странах СНГ.

В последние годы российское правительство активно обсуждает вопрос законодательного ограничения количества наличных и искусственного стимулирования безналичных расчетов. Центральный банк и другие государственные регуляторы банковского сектора уже тестируют различные механизмы, которые помогают популяризировать безналичный расчет, а отдельные российские регионы уже отказались от оплаты «физическими» деньгами.

Почему банки так сильно стремятся избавиться от наличных денег и перейти на безналичный расчет? Главная причина этого желания — возможность «обелить» экономику, сделать ее более прозрачной. Это поможет бороться с финансированием терроризма, исключить возможность «отмывания» денег среди компаний, а также резко сократит количество мошеннических схем с наличными деньгами.

Тем не менее, существующие платежные системы тоже не без «подводных камней» — их структура постоянно расширяется, из-за чего растет сложность и снижается безопасность. По этим причинам органы-регуляторы стремятся контролировать и поддерживать работоспособность каналов, узлов сети и центров обработки данных. В мире создаются решения по автоматизации систем мониторинга и расширения банковских услуг, но в странах СНГ практика применения таких систем довольно узкая. Есть международные системы-реестры AML (Anti-Money Laundering — «против отмывания денег») и KYC (Know Your Customer — «знай своих клиентов»), но их использование в банках проблематично из-за отсутствия доступа к информации в режиме реального времени.

Сделать информацию доступной поможет переход на систему Open Banking (OB) — один из популярных сегодня трендов. OB — это система, в основе которой лежит использование технологии API — программного интерфейса из набора открытых функций и структур, предоставляемых разработчикам приложений или сервисов для финансового сектора. OB вкупе с API позволяют банкам открывать доступ к своим системам. Таким образом третьи стороны получают доступ к их данным в безопасном режиме.

Для создания такой системы банки многих стран используют технологию блокчейн, которая помогает собирать и надежно хранить все данные о платежных операциях и минимизирует необходимость подтверждения сделок от оператора платежей. Можно видеть несколько примеров создания таких систем в разных странах, но наиболее яркий пример — кейс Центробанка Азербайджана с компанией Lenovo, IBM, Intel и Nutanix.

Что было необходимо сделать?

Стратегические задачи — повысить объем безналичных операций и осуществить постепенный переход к системе Open Banking. Фактические задачи — внедрить в банковский сектор блокчейн-технологии, которые позволят физическим и юридическим лицам без посредников совершать онлайн-регистрацию в банках и удаленно открывать счета.

Тендер Азербайджанского Центробанка состоял из трех частей. Одна часть — создание дорожной карты и архитектуры проекта, вторая — написание программы, а третья была аппаратной и направлена на подбор необходимого оборудования и технологий. Такое разделение было достаточно мудрым, потому что если все три части проекта будут исполнены разными вендорами, то это значительно ускорит развитие проекта. Так и получилось в совместном проекте Lenovo, IBM, Intel, Nutanix и Центробанка Республики Азербайджан.

Главная проблема, с которой изначально столкнулся ЦБ — это отсутствие связанных реестров физических и юридических лиц. Вместо единой и структурированной базы имеется множество разных. Например, в каждом ведомстве собираются различные персональные данные, которые не связаны между собой. Поэтому каждый раз приходится обращаться к разным источникам для получения одних и тех же данных. Например, при открытии банковского счета человеку понадобится заверение подписи. Если лицо решит открыть еще один счет в том же банке, ему повторно понадобятся все те же документы. Процедуру необходимо проходить каждый раз заново, причем многие документы можно предоставить только в бумажном виде.

Переход на систему цифровой идентификации на основе блокчейн позволил решить все эти проблемы: с одной стороны, была создана децентрализованная база, в которой были минимизированны риски относительно «единой точки отказа», с другой стороны, теперь можно открывать счета, передав все необходимые данные в защищенном режиме напрямую банку через одноранговую сеть (peer-to-peer). Для Центробанка, как регулятора, это было именно тем решением, в котором он нуждался.

О решении Lenovo

Проект «Система цифровой идентификации» Азербайджанского Центробанка реализован на базе программной платформы распределенной блокчейн-сети Hyperledger Fabric — проверенной и надежной библиотеки с открытым кодом, которая предоставляет большой набор программных ресурсов и библиотек для разработчиков по всему миру.

Инфраструктурная часть была представлена от разных производителей — программную платформу реализовывает компания IBM, в качестве аппаратной платформы было выбрано решение Lenovo. В проекте также участвовала компания Nutanix — разработчик ведущей в отрасли платформы Enterprise Cloud. В основе серверной платформы была использована x86-архитектура от Intel. Таким образом, в одном проекте объединились 4 технологических вендора.

Уникальность решения состояла в том, что Lenovo использовала новые четырехпроцессорные аплайнсы — сервера, использующие виртуализацию на базе Nutanix. Изначально подразумевалось, что они будут производиться для очень тяжелых баз данных, например, для платформы SAP HANA, но в результате список задач для применения был дополнен, компания стала в мировом масштабе позиционировать эти машины как производительные системы для блокчейн на базе Hyperledger. Подобная архитектура виртуализации технологии блокчейн на уровне центральных банков была реализована впервые в мире.

Четырехпроцессорные аплайнсы — это самые производительные сервера, которые существуют на сегодня у компании Lenovo. Косвенным преимуществом их использования является возможность для Центробанка снизить практически до нуля вероятность «Атаки 51%» в блокчейн-сети.

В блокчейн-сетях, основанных на алгоритме консенсуса PoW (Proof-to-Work), для добавления новых блоков от майнеров требуется выполнить ряд сложных вычислений, для которых необходимы большие вычислительные мощности. Достигнуть наибольших мощностей возможно, если несколько майнеров объединятся и у них получается самая большая мощность в сети — это означает, что 51% вычислительных ресурсов будет сконцентрировано в их руках. Это позволяет им создавать транзакционные блоки по своему усмотрению, не подтверждать операции — в общем делать все, чтобы повторно использовать средства.

Проект Центробанка, созданный на базе решения Lenovo, позволяет органу-регулятору полностью контролировать систему — ЦБ априори имеет высокие вычислительные мощности и может предотвратить захват сети. Архитектура с использованием гиперконвергентных технологий Nutanix с распределенными узлами позволяет масштабировать и дополнять систему без каких-либо проблем. Lenovo и другие вендоры фактически повторили архитектуру самого блокчейна при помощи аппаратно-программной платформы. Она создала возможности для увеличения производительности без необходимости замены какого-либо оборудования.

Эксперты из локального и глобального офисов были вовлечены в реализацию проекта с самого начала. Более того, во внедрении принимали участие специалисты из штаб-квартиры компании, в том числе архитектор новых четырехпроцессорных аплайнсов — он проверял, насколько оборудование работает в штатном режиме. Благодаря этому все прошло гладко и быстро, позволив Lenovo развернуть систему меньше, чем за один рабочий день. Такая скорость была возможна только при помощи гиперконвергентной системы. Быстрота внедрения — еще одно преимущество, почему была выбрана именно эта архитектура.

Сейчас проект находится на стадии предпродакшена и он практически готов к выходу на рынок. На этапе тестирования не было никаких сложностей, либо внештатных ситуаций.

После внедрения первый этап проекта реализации стратегической дорожной карты будет завершен. Совместно с другими вендорами была создана платформа для Open Banking на основе блокчейн. Это решение позволит всем участникам рынка сделать транзакционную активность более прозрачной и безопасной.

Источник: cnews.ru.