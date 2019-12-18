19.12.2019

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Bigscreen открыл кинотеатры с 2D- и 3D-фильмами

Bigscreen Cinema

Социальный VR-сервис Bigscreen запустил новую функцию «Cinema», которая добавляет опцию покупки билетов на еженедельный просмотр 2D- и 3D-фильмов, как в кино.

Фильмы можно смотреть в частных или общественных виртуальных кинозалах на платформе. Билеты доступны для покупки на сайте компании. Стоимость — от 4 до 5 долларов. Каждую неделю Bigscreen будет выпускать в прокат четыре новых фильма с премьерой в пятницу. Сеансы каждые 30 минут.

Bigscreen Cinema

На этой неделе в кино покажут 3D-версии «Трансформеры: Темная сторона Луны» (2017) и «Призрак в доспехах» (2017), а также 2D-версии фильмов «Звездный путь» (2009) и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981). На следующих показах будут «Звездный путь: Возмездие» (2013), «Терминатор: Генезис» (2015), «Интерстеллар» (2014), «Я тебя люблю» (2009), «Человек» (2009), «Звездный путь: Бесконечность» (2016), «Лучший стрелок» (1986) и «Терминатор 2» (1991).

Релиз Bigscreen Cinema состоялся на всех поддерживаемых платформах в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Нидерландах и Австралии. Бесплатное приложение сервиса есть на Oculus Quest, Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index и всех очках Windows MR.

До сих пор Bigscreen был полностью бесплатным, и новая инициатива стала первым шагом сервиса к монетизации.

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