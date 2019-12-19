19.12.2019

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Baidu и Samsung Electronics запустят в производство чип для ускорения задач ИИ

Baidu KUNLUN

Китайская поисковая система Baidu и южнокорейская компания Samsung Electronics объявили, что разработка первого ускорителя искусственного интеллекта Baidu KUNLUN завершена. Процессор предназначен для работы в самых различных платформах, начиная от облака и заканчивая периферией.

В основе чипа лежит передовая разработка Baidu XPU, представляющая собой собственную архитектуру нейронных процессоров для облачных и граничных вычислений. Специализированный процессор рассчитан на выпуск по нормам 14 нм и применение технологии упаковки I-Cube.

Новый процессор характеризуется пропускной способностью памяти 512 ГБ/с и производительностью 260 TOPS при энергопотреблении 150 Вт. Он позволяет предварительно обученной нейронной модели для обработки данных на естественном языке Ernie, выполнять построение логических выводов втрое быстрее, чем с применением ускорения средствами GPU или FPGA.

Как утверждает производитель, благодаря большой вычислительной мощности и низкому энергопотреблению новый процессор позволит Baidu с высокой эффективностью запускать масштабные рабочие нагрузки с использованием ИИ: ранжирование поиска, распознавание речи, изображения и естественных языков, разработка систем автономного вождения и глубокое обучение.

Серийный выпуск процессора начнется в начале следующего года.

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