Azercell стал первым мобильным оператор в Азербайджане, получившим аккредитацию по стандарту ISO/IEC 27001

Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи в стране ООО «Azercell Telekom», завершает 2019-й год очередным успехом. На этот раз Azercell получил сертификат ISO/IEC 27001 от норвежской компании DNV GL, оказывающей сертификационные услуги в более чем ста странах мира. Azercel, придающий первостепенное значение обеспечению прозрачности, безопасности и конфиденциальности данных клиентов, стал первым мобильным оператором в стране, удостоенным этого сертификата. Так, независимые аудиторские проверки признали, что организованная в компании система управления информационной безопасностью соответствует всем требованиям международного стандарта. Сертификат ISO/IEC 27001 еще раз доказывает высокий уровень защиты конфиденциальности, целостности и доступности данных в Azercell.

Отметим, что стандарт ISO/IEC 27001 разработан Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссией (МЭК). Сертификат соответствия стандарту предоставляется только тем компаниям, которые полностью отвечают требованиям ISO/IEC 27001, оптимально управляют рисками информационной безопасности, проводят регулярные аудиторские проверки и обеспечивают безопасность данных в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что ISO (международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (институты-члены ISO). К настоящему времени Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и положительный опыт в области управления, технологий и бизнеса.