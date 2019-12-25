Azercell полностью оцифровывает счета-фактуры

Компания Azercell Telecom внедряет электронную систему счета-фактуры. Данный факт подчеркивает наибольшую эффективность и удобство электронной формы обмена данными. Следует также учитывать, что несоответствие адресных данных, предоставляемых многими абонентами по тем или иным причинам (например, смена места проживания, применение новой адресной системы и т.д.) приводит к тому, что счета-фактуры, отправленные Azercell Telecom, не доходят до получателя.

Отныне пользователи могут бесплатно активировать рассылку электронного счета-фактуры на адрес электронной почты, посетив Центры абонентских служб компании. Кроме того, абоненты смогут воспользоваться другими альтернативными возможностями получения счетов-фактур. К примеру, абоненты могут проверить статус номера, получить информацию о последних трех месяцах фактурного счета и выполнить различные операции через мобильное приложение и web-версию “Kabinetim” («Мой кабинет»). Также абоненты могут получить информацию о текущем состоянии номера (включая счета-фактуры) через сервис 650 (0,0236 маната за 1 SMS с учетом НДС). Абоненты также смогут бесплатно получить печатную копию своих счетов-фактур, обратившись в любой из Центров абонентских служб компании.

Таким образом, в связи с новой электронной услугой с 25 января 2020 года Azercell отменяет услугу отправки печатных вариантов фактур по почтовому адресу и факсу абонентов. Абоненты могут получить информацию об изменениях и аннулировании доставки счета-фактуры по электронным адресам через официальный сайт компании (www.azercell.com) или по запросу в Абонентские центры и телефонный центр, работающий 24 часов в сутки, 7 дней в неделю.