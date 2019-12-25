25.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомНовости операторовAzercell полностью оцифровывает счета-фактуры

Azercell полностью оцифровывает счета-фактуры

Azercell

Компания Azercell Telecom внедряет электронную систему счета-фактуры. Данный факт подчеркивает наибольшую эффективность и удобство электронной формы обмена данными. Следует также учитывать, что несоответствие адресных данных, предоставляемых многими абонентами по тем или иным причинам (например, смена места проживания, применение новой адресной системы и т.д.) приводит к тому, что счета-фактуры, отправленные Azercell Telecom, не доходят до получателя.

Отныне пользователи могут бесплатно активировать рассылку электронного счета-фактуры на адрес электронной почты, посетив Центры абонентских служб компании. Кроме того, абоненты смогут воспользоваться другими альтернативными возможностями получения счетов-фактур. К примеру, абоненты могут проверить статус номера, получить информацию о последних трех месяцах фактурного счета и выполнить различные операции через мобильное приложение и web-версию “Kabinetim” («Мой кабинет»). Также абоненты могут получить информацию о текущем состоянии номера (включая счета-фактуры) через сервис 650 (0,0236 маната за 1 SMS с учетом НДС). Абоненты также смогут бесплатно получить печатную копию своих счетов-фактур, обратившись в любой из Центров абонентских служб компании.

Таким образом, в связи с новой электронной услугой с 25 января 2020 года Azercell отменяет услугу отправки печатных вариантов фактур по почтовому адресу и факсу абонентов. Абоненты могут получить информацию об изменениях и аннулировании доставки счета-фактуры по электронным адресам через официальный сайт компании (www.azercell.com) или по запросу в Абонентские центры и телефонный центр, работающий 24 часов в сутки, 7 дней в неделю.

ТЕГИ:
В 2020 году Volkswagen представит 34 новые модели автомобилей
“Nar”dan Yeni il səfərləri üçün sərfəli rominq paketləri
Новости по теме
Акции и кампании
“Nar”dan Yeni il səfərləri üçün
Статьи
Блокчейн помогает банкам отказыв
События
Продолжается прием заявок на уча
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!