Azercell вновь объявляет курсы английского языка для журналистов!

На протяжении всей своей деятельности осуществляя многочисленные проекты в целях содействия развитию профессиональных навыков и уровня знаний английского языка представителей СМИ в Азербайджане, а также способствуя укреплению их международных связей и свободному использованию цифровых англоязычных источников, ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom объявляет очередной набор на курсы английского языка для журналистов.

Курсы, которые будут проводиться в начале 2020 года, предназначены для профессиональных журналистов, работающих в печатных, электронных и теле-радио СМИ. Для участия в курсах лица, имеющие минимум 1 год опыта в журналистике, должны предоставить 3 ранее опубликованные статьи и копию удостоверения журналиста на адрес [email protected] до 15 января 2020 года.

Занятия будут проводиться дважды в неделю квалифицированными преподавателями английского языка. В течение 6-месячного курса представители СМИ получат возможность улучшить свои навыки английского языка в грамматике, разговоре, прослушивании и письме.

Стоит отметить, что Azercell уже более 10 лет предоставляет языковые курсы для журналистов. До сегодняшнего дня сотни представителей СМИ посетили специализированные курсы английского языка. Кроме того, Компания регулярно организовывает семинары и тренинги, проводимые известными тренерами из-за рубежа, с целью ознакомления местных журналистов с последними новостями и тенденциями СМИ, а также для знакомства с международной журналистской школой.