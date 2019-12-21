Apple обещает пользователям свыше 1 млн. долларов за найденные уязвимости в своем ПО

Компания Apple уже заявляла, что сделает программу вознаграждений за поиск уязвимостей в операционных системах macOS, iOS и iPad OS доступной для всех пользователей. Компания сдержала обещание и значительно повысила максимальные выплаты за указание на критические уязвимости.

До настоящего момента принять участие в программе поиска уязвимостей могла лишь отдельная категория исследователей и разработчиков. Apple рассматривала только случаи, связанные с мобильной операционной системой iOS. Теперь же Apple Security Bounty доступна для всех желающих, а в списке поддерживаемых платформ, помимо iOS, появились iPadOS, macOS, tvOS, watchOS и облачное хранилище iCloud.

Если критические ошибки будут обнаружены в бета-версиях ПО, «первооткрывателя» ждет бонус в размере 50%. Получить максимальную сумму вознаграждения можно в том случае, если пользователь предоставит подробный отчет, который детально описывает проблему.

Компания опубликовала подробный «прейскурант» с максимальными выплатами за различные категории уязвимостей на своем официальном сайте.