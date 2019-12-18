Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance разработают единый стандарт для устройств умного дома

Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы, которая займется разработкой единого стандарта для работы устройств умного дома. Об этом сообщается в совместном заявлении. Цель стандарта — упростить разработку и повысить совместимость между разными устройствами.

«Проект построен вокруг общей веры в то, что устройства «умного» дома должны быть безопасными, надежными и простыми в эксплуатации», — считают компании.

Единый стандарт создадут с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Устройства с таким стандартном будут совместимы с разными мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками, в числе которых Alexa, Siri и Google Assistant.

CNBC пишет, что на упаковках гаджетов, которые будут созданы на основе нового стандарта, появится соответствующая наклейка. По данным журналистов, первые материалы рабочая группа опубликует в конце 2020 года. Вначале альянс сосредоточится на устройствах, связанных с безопасностью: розетках, датчиках дыма и замках.