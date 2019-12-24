AnTuTu назвал смартфоны Huawei самыми быстрыми в мобильных сетях и по Wi-Fi

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали результаты тестирования скорости загрузки данных на современных смартфонах за ноябрь 2019 года. Учитывались средняя скорость, задержка, максимальная скорость загрузки и выгрузки и прочие параметры.

Первое место занял смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G. Средняя скорость скачивания и выгрузки составили 125,52 Мбит/с и 27,35 Мбит/с соответственно. Это единственный смартфон в рейтинге со средней скоростью загрузки более 100 Мбит/с. Его задержка составляет 39,63 мс, а максимальная скорость равна 1206,96 Мбит/с и 622,77 Мбит/с соответственно.

Второе место получил Huawei Mate 30 5G, который существенно уступил лидеру по средней скорости, но показал рекордную максимальную скорость загрузки 1231,93 Мбит/с. Средняя задержка составила 41,53 мс.

Третье место досталось смартфону Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Смартфоны, которые не поддерживают 5G, показали куда более скромные результаты, если говорить о средней скорости.

По поводу теста скорости в сети Wi-Fi, тут все зависит от различных факторов, таких как домашняя архитектура, встроенный модем телефона, маршрутизатор и так далее.

Но и в этом случае Huawei возглавила рейтинг с тремя моделями Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G и Mate 30 Pro. Четвертое место занял Samsung Galaxy Note10+ 5G. В десятку попали Galaxy S10+ и OnePlus 7 Pro.