24.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныAnTuTu назвал смартфоны Huawei самыми быстрыми в мобильных сетях и по Wi-Fi

AnTuTu назвал смартфоны Huawei самыми быстрыми в мобильных сетях и по Wi-Fi

Huawei Mate 30 Pro

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали результаты тестирования скорости загрузки данных на современных смартфонах за ноябрь 2019 года. Учитывались средняя скорость, задержка, максимальная скорость загрузки и выгрузки и прочие параметры.

Первое место занял смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G. Средняя скорость скачивания и выгрузки составили 125,52 Мбит/с и 27,35 Мбит/с соответственно. Это единственный смартфон в рейтинге со средней скоростью загрузки более 100 Мбит/с. Его задержка составляет 39,63 мс, а максимальная скорость равна 1206,96 Мбит/с и 622,77 Мбит/с соответственно.

AnTuTu

Второе место получил Huawei Mate 30 5G, который существенно уступил лидеру по средней скорости, но показал рекордную максимальную скорость загрузки 1231,93 Мбит/с. Средняя задержка составила 41,53 мс.

Третье место досталось смартфону Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Смартфоны, которые не поддерживают 5G, показали куда более скромные результаты, если говорить о средней скорости.

По поводу теста скорости в сети Wi-Fi, тут все зависит от различных факторов, таких как домашняя архитектура, встроенный модем телефона, маршрутизатор и так далее.

Но и в этом случае Huawei возглавила рейтинг с тремя моделями Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G и Mate 30 Pro. Четвертое место занял Samsung Galaxy Note10+ 5G. В десятку попали Galaxy S10+ и OnePlus 7 Pro.

ТЕГИ:
с 24 по 29 декабря пользователей App Store ждут ежедневные сюрпризы
Новости по теме
Программное обеспечение
Google Chrome будет помечать быс
События
Рейтинг самых дорогих брендов ми
События
Компания Cisco названа лучшим ра
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!