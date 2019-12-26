Alibaba стала самой дорогой компанией Азии

Китайская Alibaba стала в 2019 году самой дорогой публичной компанией в Азии, это произошло впервые с момента выхода холдинга на биржу в 2014 году, пишет издание Nikkei.

Капитализация Alibaba на нью-йоркской бирже выросла на 60% за последний год. По данным на 26 декабря рыночная стоимость компании составляет 574 млрд. долларов. Alibaba обогнала прошлогоднего азиатского лидера — китайский интернет-холдинг Tencent. Его капитализация по итогам 2019 года составила 459 млрд. долларов. По сравнению с прошлым годом она выросла на 20%.

Среди всех публичных компаний в мире Alibaba занимает седьмое место по рыночной стоимости. Нефтяная Saudi Aramco, которая провела IPO в декабре 2019 года, занимает первое место. Она стала самой крупной компанией в истории, разместив акции на сумму 1,8 трлн. долларов.

В 2014 году Alibaba провела крупнейшее на тот момент IPO, компания привлекла 25 млрд. долларов.