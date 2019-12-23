Adobe официально «убьет» Flash к концу 2020 года

На прошлой неделе Adobe объявила о планах официально «убить» Flash Player, сообщает PCmag. Он перестанет обновляться в конце 2020 года. «Поскольку открытые стандарты, такие как HTML5, WebGL и WebAssembly за последние несколько лет стали более зрелыми, большинство из них в настоящее время предоставляют многие возможности и функциональные возможности, которые впервые появились во Flash. Сегодня большинство разработчиков интегрируют возможности, предоставляемые этими плагинами, непосредственно в браузеры», — отмечено в пресс-релизе Adobe.

В Adobe отметили, что будут поддерживать Flash до конца 2020 года, чтобы клиенты и партнеры успели реализовать свои планы по миграции. До этого времени компания планирует выпускать регулярные исправления безопасности, поддерживать совместимость операционной системы и браузера, а также добавлять новые функции и возможности по мере необходимости. В компании говорят, что продолжат сотрудничество с такими партнерами, как Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla, чтобы поддерживать безопасность и совместимость содержимого Flash.