18.12.2019

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10 лучших гаджетов уходящего десятилетия по версии Time

Time

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенных на протяжении десятилетия. Речь идет о самых важных устройствах, оказавших наибольшее влияние на развитие нескольких сегментов электроники и транспорта.

Time

На первом месте разместился iPad (2010 год). До выпуска iPad планшетные компьютеры представлялись обывателям чем-то из разряда научной фантастики. Однако Apple удалось создать уникальный и удобный гаджет с огромной базой приложений и опций, задавший тон на последующие десять лет разработок в этой сфере.

Второе место занимает электрокар Tesla Model S, выпущенный в 2012 году. Time считает, что автомобиль «изменил траекторию развития автомобильной промышленности». Были усилены позиции по наполнению рынка экологически чистыми авто.

Третье место взял мини-компьютер Raspberry Pi, позволивший создать систему, отличающуюся компактностью. В небольшом корпусе размещается все, отмечают эксперты – от робототехники до домашней автоматизации.

Также в перечне — Google Chromecast (2013 год, 4 место), DJI Phantom (2013 год, 5 место), Amazon Echo (2014 год, 6 место), Apple Watch (2015 год, 7 место), Apple AirPods (2016 год, 8 место), Nintendo Switch (2017 год, 9 место) и Xbox Adaptive Controller (2018 год, 10 место).

 

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